קורס סודות המכירות – אונליין
מכירה היא לא מזל היא אומנות. בקורס אונליין מרתק ופרקטי, תלמדו את הטכניקות הפסיכולוגיות שמאחורי כל עסקה מוצלחת, תגלו איך להפוך התנגדויות להזדמנויות, ותבינו מה באמת גורם ללקוחות להגיד "כן". בעזרת דוגמאות מהשטח וכלים מעשיים תבנו ביטחון עצמי ותצליחו לסגור יותר עסקאות, בכל תחום.
₪490
אונליין מהבית
שיטה יישומית ומדויקת
הגדלת מכירות ותוצאות
מה תלמדו בקורס?
מיקוד במטרה הסופית
לזהות מה אתם באמת רוצים להשיג
לשמור מיקוד גם כשהשיחה סוטה
להוביל מבלי להילחם על השליטה
למכור בלי להרגיש שאתם מוכרים
יצירת השפעה אמיתית
להבין איך אנשים מקבלים החלטות
לזהות את המניע הפנימי של הלקוח
לדבר כך שהצד השני ירגיש שייך
להניע מבלי ללחוץ
שליטה בתהליך המכירה
בניית שיחה שמובילה לתוצאה
הכרת שיטות מכירה שמביאות תוצאות
איך למכור גם בלי ניסיון קודם
תכל'ס – למכור בפועל
איך למכור שירותים ומוצרים אונליין
לימודי מכירות אונליין בגובה העיניים
טכניקות מכירה מוכחות לעולם החדש
כלים יישומיים למכירה אפקטיבית
עם מה תצאו מהקורס?
שיחות ממוקדות
כלים ברורים שמובילים את הלקוח להחלטה
ביטחון עצמי
לדעת להתמודד עם כל התנגדות בנחת
הבנת הלקוח
לזהות צרכים ורצונות בצורה חדה ומהירה
שיטת עבודה מסודרת
שלבים ברורים לניהול כל מכירה
יכולת לסגור עסקאות
תראו תוצאות כבר מהשיחה הבאה
יתרון תחרותי
להפוך לאיש מכירות שהלקוחות רוצים לקנות ממנו
מה תוכלו לעשות אחר כך?
לסגור יותר עסקאות
להשתמש בכלים שנלמדו כדי לשפר מיידית את אחוזי הסגירה
ליישם בכל תחום
להחיל את עקרונות המכירה על שירותים, מוצרים, פרזנטציות או גיוס לקוחות חדשים
להמשיך להתפתח מקצועית
לבנות בסיס איתן ללימוד מתקדם ולשדרוג מתמיד של יכולות המכירה
על המרצה
דוד מועלם
מרצה בקריה האקדמית אונו לתואר ראשון ושני בפקולטה למנהל עסקים
דוד הוא בעל תואר שני במנהל עסקים (MBA) ומביא עמו ניסיון עשיר ומגוון בעולם הניהול, השיווק והמכירות. במהלך הקריירה שלו מילא שורה של תפקידי ניהול בכירים בחברות מובילות במשק, שם הוביל צוותי מכירות גדולים, פיתח אסטרטגיות שיווק חדשניות, והוביל מהלכים משמעותיים להגדלת הכנסות וצמיחה עסקית. הידע המקצועי שצבר וההבנה המעמיקה…
לכל מי שרוצה למכור יותר טוב בעלי עסקים, יזמים, אנשי מכירות ותיקים או מתחילים, וכל מי שנדרש לשכנע אנשים ביום־יום.
לא. הקורס בנוי כך שיתאים גם למי שנמצא בתחילת הדרך וגם למנוסים שרוצים לחדד כלים קיימים.
מקבלים גישה מיידית לכל השיעורים הדיגיטליים, לצפייה מכל מכשיר ובקצב שמתאים לכם, כולל אפשרות לחזור על כל שיעור כמה שתרצו, למשך שנה!
כבר מהשיחה הראשונה אחרי השיעורים תרגישו שינוי אמיתי באופן שבו הלקוחות מגיבים לכם.
גם יישום של כלי קטן אחד ביום יכול להביא לשינוי משמעותי. הקורס בנוי כך שכל צעד קטן מורגש מיד.