הזן את כתובת המייל שלך ונשלח לך קישור לאיפוס הסיסמה
קורס תיווך אונליין: המפתח לקריירה מצליחה בנדל”ן
הגשימו חלום והתחילו קריירה בנדל"ן עם קורס תיווך נדל"ן אונליין שזמין לכם 24שעות! בקורס תלמדו איך להיות מתווך מצליח, לסגור עסקאות גדולות, לבנות מוניטין חזק ולמצוא לקוחות איכותיים. זו הכשרה בתיווך נדל"ן מעשית שתוכלו ליישם מידית ולייצר הכנסה יציבה לאורך זמן, גם מתיווך נדל"ן מהבית.
₪490
₪390
🔥מבצע לזמן מוגבל
הנחה של 20%
חסכו 100 ₪ עכשיו!
24 שעות תוכן
הכשרה מעשית שמביאה תוצאות
בניית מותג אישי ומוניטין
מה תלמדו בקורס?
שיטות מכירה מנצחות
איך לסגור עסקאות נדל"ן בביטחון ובמהירות.
טכניקות סגירת עסקאות נדל"ן עם כל סוג לקוח.
עקרונות מפתח של שיווק למתווכים להצלחה מתמשכת.
כלים לבניית תהליך מכירה שעובד בכל מצב.
ניהול מו"מ מקצועי
אסטרטגיות ניהול מו"מ בנדל"ן שמביאות תוצאות.
כללים לניהול מו"מ גם מול לקוחות קשים.
שימוש נכון בטקטיקות לשיפור שכר מתווכים.
איך להוביל מו"מ בלי לאבד רווחיות.
בניית מותג ומוניטין
איך לייצר אמון אצל כל לקוח חדש.
צעדים נכונים לבניית מוניטין וחיזוק השם האישי.
מציאת לקוחות איכותיים לאורך זמן.
בידול חכם מול מתווכים מתחרים.
שיווק והרחבת פעילות
איך להשתמש ברשתות החברתיות לאיתור לקוחות.
בניית מערך תיווך נדל"ן מהבית יעיל ורווחי.
שיטות לימודי תיווך אונליין כדי להתעדכן כל הזמן.
אסטרטגיות שיווקיות שיגרמו לעסק שלכם לבלוט.
עם מה תצאו מהקורס?
שליטה במכירות נדל"ן
תדעו ליישם שיטות סגירה מוכחות שיגדילו משמעותית את הרווחיות שלכם ויבטיחו עסקאות מוצלחות
כישורי ניהול מו"מ חזקים
תבינו לעומק איך לנהל מו"מ אפקטיבי שיביא לכם עסקאות שוות ביותר, גם בתנאים מורכבים
מותג אישי חזק
תבנו מוניטין מקצועי שמושך אליכם לקוחות ויוצר אמון לאורך זמן
מערך שיווק אפקטיבי
תדעו לייצר לידים ולשווק את עצמכם בעזרת שיטות שיווק למתווכים שמביאות תוצאות
ידע מעשי לתיווך מהבית
תלמדו להקים מערך עסקי מלא בתיווך נדל"ן מהבית, תוך שימוש בכלים דיגיטליים חכמים
בסיס לקריירה רווחית
תצאו עם כל הידע כדי להתחיל קריירה בנדל"ן יציבה ורווחית לאורך זמן
מה תוכלו לעשות אחר כך?
להקים עסק עצמאי בתיווך
תוכלו לפתוח עסק עצמאי, לייצר לקוחות משלכם ולהפוך את הידע לתזרים הכנסות משמעותי כבר מהחודשים הראשונים.
להתקדם בקריירה קיימת
אם אתם כבר מתווכים, הכלים שתקבלו יעזרו לכם להגדיל את שכר המתווכים שלכם, להרחיב את העסק ולבנות מערך יציב.
לעבוד מכל מקום בארץ
הקורס מעניק כלים מלאים לתיווך נדל"ן מהבית, כך שתוכלו לעבוד באופן דיגיטלי וגמיש ולהגיע לכל לקוח מכל מקום.
על המרצה
שלומי עמר & חופי כחלון
יזמים ומומחים בהכשרת מתווכים מצליחים
שלומי וחופי מביאים איתם עשרות שנות ניסיון מעשי בשוק הנדל"ן הישראלי. שלומי הוא בעלים של חברת נדל"ן מובילה, עם רקורד עשיר של עסקאות מוצלחות וניהול צוותים. חופי עומד בראש תחום ההדרכה באחת מרשתות הנדל"ן הגדולות בארץ, עם התמחות בליווי והכשרת מתווכים להצלחה. יחד הם מביאים לכם שילוב מנצח של ידע…