קורס תיווך אונליין: המפתח לקריירה מצליחה בנדל”ן

על המרצה

שלומי עמר & חופי כחלון

יזמים ומומחים בהכשרת מתווכים מצליחים

שלומי וחופי מביאים איתם עשרות שנות ניסיון מעשי בשוק הנדל"ן הישראלי. שלומי הוא בעלים של חברת נדל"ן מובילה, עם רקורד עשיר של עסקאות מוצלחות וניהול צוותים. חופי עומד בראש תחום ההדרכה באחת מרשתות הנדל"ן הגדולות בארץ, עם התמחות בליווי והכשרת מתווכים להצלחה. יחד הם מביאים לכם שילוב מנצח של ידע…