קורס מיקרו הבעות פנים אונליין
בקורס מקצועי לזיהוי מיקרו הבעות פנים תלמדו לפענח את מה שאנשים מסתירים - גם מאחורי פוקר פייס. השיטה המבוססת מדעית משמשת פסיכולוגים ואנשי ביטחון, ומאפשרת לזהות רגשות אמיתיים דרך סימנים דקים בפנים. תשפרו משמעותית את יכולת התקשורת והבנת האנשים סביבכם.
₪490
₪290
🔥מבצע לזמן מוגבל
הנחה של 41%
חסכו 200 ₪ עכשיו!
17 שיעורים בקורס
גישה מלאה למשך שנה!
לימוד חוויתי במיוחד
מה תלמדו בקורס?
זיהוי הבעות זעירות
לקרוא את מה שלא נאמר במילים
לזהות שינויים בני שבריר שנייה שמעידים על אמת פנימית
לזהות מתי אדם מתנגד, מתרגש או מסתיר משהו – גם בלי לומר מילה
הבין מתי לעצור, להעמיק, לשאול – בזמן אמת
ניהול שיחה בהתאם לרגשות
להבין מה האדם מרגיש בזמן אמת
לזהות מתי לעצור, להעמיק או לשנות כיוון
להתאים את השיחה לרגש שמאחורי המילים
לבנות אמון דרך הקשבה לרמזים הרגשיים
שימת לב לסיפור האמיתי
תרגול ממוקד לזיהוי מיקרו־הבעות בזמן אמת
מתרגלים לראות מה שהעין לרוב מפספסת
לגלות רגשות שמסתתרים מאחורי סיפור "רגיל"
לא רק לומדים – מתרגלים לזהות את הרגש כשהוא קורה
בניית אמון
לזהות רגשות כמו אכזבה, דריכות או חוסר כנות
להבין מתי יש חיבור – ומתי משהו לא יושב טוב
לנווט שיחה באופן רגיש ומדויק יותר
לבנות אמון אמיתי ולהעמיק קשרים בכל תחום
עם מה תצאו מהקורס?
תקראו את האמת מאחורי השיחה
תדעו אם פגעתם, ריגשתם או אולי איבדתם את האדם שמולכם – תוך כדי השיחה, בזמן אמת.
תזהו שקרים בלי מילים
תגלו בזמן אמת שבן השיח לא אומר את כל האמת – גם כשהוא נשמע משכנע לגמרי.
תזהו רגשות מוסתרים
תלמדו לזהות רגשות כמו כעס, פחד, בושה או פגיעוּת – גם כשהאדם מולכם שומר על הבעה רגועה.
חידוד האינטליגנציה הרגשית שלכם
תפַתחו יכולת גבוהה יותר לקלוט רגשות דקים, להבין מצבים רגשיים ולהגיב בדיוק רגיש ומדויק.
תשפרו מערכות יחסים
תעמיקו את הקשר עם בני זוג, ילדים, עובדים, לקוחות – ועם כל אדם שנמצא אתכם באינטראקציה.
כלים שישנו את הדרך בה אתם מתקשרים
מיקרו הבעות פנים הן השפה הסודית של הרגש. כשתזהו אותן – שום שיחה לא תישמע לכם אותו דבר.
מה תוכלו לעשות אחר כך?
תבינו אנשים לעומק כבר ממבט ראשון
תזהו רגשות חבויים, שקרים ופגיעוֹת עוד לפני שנאמרת מילה – ותשנו את כללי המשחק בשיחה.
לא תרגישו יותר "משהו מוזר באווירה" – כי תדעו בדיוק מה קורה, ולמה.
על המרצה
ליאור ברקן
מייסד ומנכ"ל ביה"ס הישראלי ל- NLP
המייסד של בית הספר הישראלי ל-NLP ושל הפורטל הישראלי ל-NLP וכמו כן, הכותב הראשי בו. במשך השנים, העביר ליאור הכשרות רבות והביע במאמריו את ניסיונו העשיר בשימוש ב-NLP בעולם העסקים לשיפור יכולות המכירה של בעלי עסק ואנשי מכירות. בעברו, מילא ליאור מספר תפקידי ניהול בכירים בחברות הייטק ומשרדי פרסום