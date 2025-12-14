הזן את כתובת המייל שלך ונשלח לך קישור לאיפוס הסיסמה
קורס הורים בטוחים: עזרה ראשונה למשפחה – בשיתוף איחוד הצלה
אתם אוהבים את הילדים שלכם יותר מכל - אבל האם אתם יודעים איך להציל את חייהם ברגע חירום? קורס עזרה ראשונה למשפחה אונליין יעניק לכם כלים מעשיים וברורים להצלת חיים. מצבי חירום כמו חנק, נפילות או אלרגיות קורים ברגע. עם קורס עזרה ראשונה להורים תהפכו ל"הורים בטוחים" שיודעים להתמודד עם סכנות בבית לילדים בביטחון
חינם
11 שיעורים מצילי חיים
מותאם להורים ולמשפחות
כלים פרקטיים למצבי חירום
מה תלמדו בקורס?
החייאה והצלת חיים ברגעי אמת
טכניקות החייאת תינוקות בצורה נכונה ובטוחה בכל גיל.
החייאה בסיסית לילדים ומבוגרים עד הגעת צוותי חירום.
איך לזהות מתי להתחיל החייאה ומתי לעצור בביטחון.
תרגול מהיר ופשוט להצלת חיים גם בתנאי לחץ.
טיפול במצבי חנק ואנאפילקסיס
מה עושים במקרה של חנק אצל תינוקות או ילדים.
טכניקות פינוי גוף זר לילדים ותינוקות.
זיהוי מוקדם של אנאפילקסיס (אלרגיה מסכנת חיים) ותגובה מידית.
שימוש במזרק אפיפן נכון ובטוח במקרי אלרגיה.
טיפול בפגיעות ופציעות שכיחות בבית
טיפול נכון בכוויות חום, שמן ותאונות מטבח.
מה עושים במקרה של פגיעות בעלי חיים או עקיצות מסוכנות.
התמודדות עם פגיעות חום והתייבשות בימי הקיץ.
צעדים ראשונים במקרה של נפילות, שברים וחבלות.
התמודדות עם מצבים רפואיים דחופים
זיהוי מהיר של שבץ מוחי והזעקת עזרה בזמן.
מה לעשות במקרה של הרעלות בבית עם ילדים.
טיפול מיידי בפציעות עד פינוי רפואי.
איך לא להיכנס לפאניקה ולשלוט במצב.
עם מה תצאו מהקורס?
ביטחון אמיתי בבית
תלמדו להגיב נכון בכל מצב חירום, עם הילדים או לבדכם בבית.
ידע שמציל חיים
תדעו לבצע פעולות החייאה, עצירת דימומים וטיפול בחנק או פגיעות שונות.
יכולת להתמודד בלחץ
כלים להתמודד עם מצבי חירום בלי לאבד שליטה גם מול הילדים.
שקט נפשי מלא
תדעו שאתם מוכנים לכל מצב ותוכלו לישון בשקט, כל יום.
שליטה בסכנות יומיומיות
תזהו מוקדם מצבים מסכני חיים ותדעו איך למנוע אותם לפני שיקרו.
הורים בטוחים ומודעים
תהיו ההורים שיודעים איך לשמור על הילדים ולפעול בצורה אחראית.
מה תוכלו לעשות אחר כך?
להציל חיים כשזה נדרש
במצב של חנק, כוויות או פגיעה - תוכלו לתפעל נכון ולהציל חיים בלי להמתין חסרי אונים
להעניק ביטחון למשפחה כולה
הידע שתרכשו יהפוך את הבית שלכם למוגן יותר עבור הילדים, בני הזוג והסביבה הקרובה
להיות מקור ידע לאחרים
תוכלו ללמד חברים ובני משפחה צעדים חשובים להצלת חיים ולמנוע אסונות מיותרים