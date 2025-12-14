קורס הורים בטוחים: עזרה ראשונה למשפחה – בשיתוף איחוד הצלה

אתם אוהבים את הילדים שלכם יותר מכל - אבל האם אתם יודעים איך להציל את חייהם ברגע חירום? קורס עזרה ראשונה למשפחה אונליין יעניק לכם כלים מעשיים וברורים להצלת חיים. מצבי חירום כמו חנק, נפילות או אלרגיות קורים ברגע. עם קורס עזרה ראשונה להורים תהפכו ל"הורים בטוחים" שיודעים להתמודד עם סכנות בבית לילדים בביטחון