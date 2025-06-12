הזן את כתובת המייל שלך ונשלח לך קישור לאיפוס הסיסמה
קורס AI – בינה מלאכותית אונליין: הכשרה מקיפה ופרקטית
הבינה המלאכותית כאן כדי להישאר והשאלה היא לא האם, אלא מתי תדעו להשתמש בה. קורס AI - בינה מלאכותית אונליין: הכשרה מקיפה ופרקטית ייתן לכם יתרון אמיתי בכל תחום: עבודה, עסק, תוכן או למידה. מי ששולט ב-AI מתקדם מהר יותר. אל תחכו שתישארו מאחור - קורס בינה מלאכותית מתחיל עכשיו
24 שעות תוכן
גישה למשך שנה!
קורס מעשי וממוקד
מה תלמדו בקורס?
שימוש חכם ב-ChatGPT
תלמדו להבין איך הכלי "חושב" ואיך הוא מגיב.
תכירו את העקרונות לתקשורת מדויקת ואפקטיבית.
תבינו איך להפיק ממנו את התוצאות הכי מועילות.
תקבלו כלים לשימוש חכם בכל תחום – ולא רק לשאלות.
הבדל בין מידע לתובנה
תגלו מה ההבדל בין תשובה שטחית לתובנה עמוקה.
תבינו מה גורם ל־ChatGPT להעמיק ולחדש לכם.
תלמדו איך לנסח שאלה שמובילה לחשיבה ולא רק לעובדות.
כיצד להפעיל אותו ככלי ללמידה, ייעוץ, וליווי תהליכים.
שליטה בניסוח פרומפטים (Prompts)
תבינו מה הופך בקשה לטובה, מדויקת וברורה.
תלמדו איך לנסח פקודות שמביאות לתוצאות איכותיות.
תקבלו תבניות, דוגמאות וטכניקות לניסוח אפקטיבי.
תגלו עולם שלם של אפשרויות – בשורת טקסט אחת.
שדרוג כל תחום בעבודה ובחיים
תלמדו להפעיל את ChatGPT ככלי עבודה יומיומי.
תתרגלו יצירת תוכן, פתרון בעיות ורעיונות חדשים.
תראו איך הכלי מייעל משימות בכל תחום עיסוק.
תמצאו בו עזר אישי להתפתחות מקצועית ואישית.
עם מה תצאו מהקורס?
יצירת תוכן מהיר ומדויק
תלמדו להשתמש ב-ChatGPT כדי להפיק פוסטים, רעיונות, מסרים שיווקיים, סיכומים ועוד – במהירות ובקלות.
הבחנה בין כלים דיגיטליים
תדעו מתי נכון לפנות ל-ChatGPT ומתי כדאי להשתמש ב-Google – ואיך לשלב ביניהם בחוכמה.
שליטה בפרומפטים אפקטיביים
תדעו לנסח בקשות בצורה מדויקת, ממוקדת וברורה – כזו שמביאה תוצאות איכותיות ולא תשובות כלליות.
שימוש מקצועי במחשב ובנייד
תכירו לעומק את ממשקי השימוש – גם באפליקציה וגם בדפדפן – ותדעו לעבוד איתם בקלות בכל זמן ובכל מקום.
יישום אישי ועסקי מיידי
תדעו איך להיעזר בכלי הזה לא רק בעבודה אלא גם בלימודים, בתכנון, בהשראה, ובחיים האישיים.
ביטחון טכנולוגי בעולם משתנה
תרגישו בנוח להשתמש בטכנולוגיה מתקדמת, להבין את השפה שלה – ולהפוך ממשתמשים פסיביים למובילים חכמים.
מה תוכלו לעשות אחר כך?
להפוך כל רעיון למדויק מוכן ושמושי
תיקחו נושא מעורפל או כללי, ותדעו איך להפוך אותו תוך דקות לפוסט, מצגת, קונספט שיווקי או תוכנית עבודה – בלי לבזבז זמן יקר.
לעבוד חכם ולחסוך שעות מיותרות
תשאלו את השאלות הנכונות, תדייקו את הבקשה – ותקבלו תוצאה שממשיכה את המחשבה שלכם. זה לא קסם, זו שיטה.
להוביל בביטחון בעולם משתנה
תבינו איך להשתמש ב-ChatGPT לא כמחליף, אלא כשותף חכם – כזה שמסייע, מייעל ופותח לכם דלתות שלא ידעתם שקיימות.
על המרצה
ויק קיפוד יבלונסקי
מרצה בכיר לטכנולוגיה מתקדמת
מומחה ביישום כלים מבוססי בינה מלאכותית לצרכים פרקטיים ביומיום ובעבודה. עם ניסיון עשיר בהדרכת עסקים, יזמים ונבחרות מובילות, ויק מתמחה בהנגשת עולם ה־AI בשפה פשוטה וברורה, ובשילובו בתהליכי יצירת תוכן, מיתוג אישי וייעול משימות. הגישה שלו פרקטית, קלילה וללא ז'רגון מיותר – בדיוק מה שצריך כדי להבין, ליישם ולהתקדם בעידן…