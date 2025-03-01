התחבר

אימון אישיהתפתחות אישית

קורס עיסוי ביתי אונליין

לביא גולן

מרגישים כאבים או עייפות ברגליים אחרי יום ארוך? קורס עיסוי ביתי אונליין מבית SKOOLU ילמד אתכם טכניקות פשוטות ומעשיות להקלה מיידית, הפגת מתח ויצירת רוגע עמוק. שלבו ידע אנטומי מקצועי…

לדף הקורס
AI - בינה מלאכותיתמכירותעסקים

קורס סטטוס מיינד – הצעד הראשון להרוויח מהסטטוס שלך

ישראל בוגרד

קורס סטטוס מיינד נועדה להוריד מבעלי העסקים את כאבי הראש ביצירת תוכן, ברעיונות שיווקיים ובתפעול של הסטטוס והרשתות החברתיות בצורה נכונה שמכניסה כסף בלי לשלם על פרסום ויצירת תוכן בחוץ…עם…

לדף הקורס
קורס תיווך אונליין: המפתח לקריירה מצליחה בנדל"ן | SKOOLU
התפתחות אישיתמכירותנדל"ן

קורס תיווך נדל”ן אונליין

שלומי עמר & חופי כחלון

הגשימו חלום והתחילו קריירה בנדל"ן עם קורס תיווך נדל"ן אונליין שזמין לכם 24/7! בקורס תלמדו איך להיות מתווך מצליח, לסגור עסקאות גדולות, לבנות מוניטין חזק ולמצוא לקוחות איכותיים. זו הכשרה…

לדף הקורס
ספורט טיפולי לילדים בבית: קורס מעשי לאמהות אונליין | SKOOLU
אימון אישיהתפתחות אישית

קורס ספורט טיפולי לילד בבית

שרה קיטיי

תארי לך שאת מעניקה לילדך כלים להתפתח פיזית, רגשית ולימודית – מבלי לצאת מהבית. בקורס ספורט טיפולי לילדים תלמדי איך לבצע ספורט טיפולי בבית באמצעות תרגילים לילדים בבית שיחזקו ביטחון…

לדף הקורס
אביב גולן - קורס AI לעסקים ב- SKOOLU
AI - בינה מלאכותיתמכירותעסקים

קורס AI לעסקים אונליין

אביב גולן

העתיד של העסקים כבר כאן וזו ההזדמנות שלך להוביל אותו! קורס AI לעסקים אונליין ילמד אותך איך לייעל תהליכים, לחסוך זמן וכסף, ולבנות יתרון תחרותי בעזרת בינה מלאכותית לעסקים. גם…

לדף הקורס
דוד מועלם מרצה - קורס סודות המכירות ב-SKOOLU
מכירותעסקים

קורס סודות המכירות אונליין

דוד מועלם

ללמוד למכור בלי למכור: קורס סודות המכירות אונליין מעניק לכם כלים חדים, מדויקים ויעילים להשפעה אמיתית: לא ממניפולציה, אלא מחיבור למטרה ולרצון של האדם שמולכם. זו הדרך להניע לפעולה, לסגור…

לדף הקורס
דוד שון מרצה קורס אנגלית מדוברת מאפס לשיחה אונליין ב- SKOOLU
לימודי שפות

קורס אנגלית מדוברת מאפס לשיחה אונליין

דויד שון

קורס אנגלית מדוברת מאפס לשיחה אונליין - שמביא תוצאות אמיתיות. בשיטת ™ALPHA ONE של בית הספר 'שפות שלי' שכבר הובילה אלפי ישראלים לדיבור שוטף, גם אתה תוכל לפרוץ. ללמוד אנגלית…

לדף הקורס
לומדים AI למתחילים, מומחה בינה מלאכותית.
AI - בינה מלאכותיתעסקים

אונליין AI קורס

ויק קיפוד יבלונסקי

הבינה המלאכותית כאן כדי להישאר והשאלה היא לא האם, אלא מתי תדעו להשתמש בה. קורס AI - בינה מלאכותית אונליין: הכשרה מקיפה ופרקטית ייתן לכם יתרון אמיתי בכל תחום: עבודה,…

לדף הקורס
הקוד-הרגשי-שליטה-ברגשות, קורס-לחיים-מאושרים, ניהול-רגשות-אונליין
NLPאימון אישיאינטליגנציה רגשית

קורס הקוד הרגשי אונליין

ליאור ברקן

קורס שייתן לך שליטה ברגשות בזמן אמת – גם כשסוער בפנים. כלים מעשיים מעולם ה-NLP שיעזרו לך להגיב אחרת, להירגע במהירות ולבחור איך להרגיש ברגע האמת. ייתן לך שליטה ברגשות…

לדף הקורס
קורס-מיקרו-הבעות-פנים, לומדים-שפת-גוף, מזהים-רגשות-נסתרים.
NLPאימון אישיאינטליגנציה רגשית

קורס מיקרו הבעות פנים אונליין

ליאור ברקן

אל תהיה חמוץ שלא ינשנשו אותך

לדף הקורס
לימודי שפות

אנגלית מתקדמת מתיאוריה לשיחה בשיטת ™ALPHA ONE

דויד שון

ניסיתם ללמוד אנגלית אבל בכל פעם שנתקעתם מול משפט מסובך או דיאלוג מהיר, איבדתם ביטחון? הגיע הזמן להפוך את הידע שלכם לדיבור שוטף וטבעי! בקורס "אנגלית מתקדמת מתיאוריה לשיחה", תתרגלו…

לדף הקורס
לימודי שפות

אנגלית שוטפת עבר ועתיד בשיטת ™ALPHA ONE

דויד שון

רוצים לשלוט באנגלית בקלות ובמהירות? קורס 'אנגלית שוטפת עבר ועתיד' בשיטת ™ALPHA ONE של 'שפות שלי' ייקח אתכם צעד אחד קדימה ויביא אתכם לדיבור שוטף ומקצועי. שיטה פשוטה, ממוקדת ומרשימה…

לדף הקורס