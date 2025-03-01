כל הקורסים
במה תרצו להתחיל?
קורס עיסוי ביתי אונליין
לביא גולן
מרגישים כאבים או עייפות ברגליים אחרי יום ארוך? קורס עיסוי ביתי אונליין מבית SKOOLU ילמד אתכם טכניקות פשוטות ומעשיות להקלה מיידית, הפגת מתח ויצירת רוגע עמוק. שלבו ידע אנטומי מקצועי…
קורס סטטוס מיינד – הצעד הראשון להרוויח מהסטטוס שלך
ישראל בוגרד
קורס סטטוס מיינד נועדה להוריד מבעלי העסקים את כאבי הראש ביצירת תוכן, ברעיונות שיווקיים ובתפעול של הסטטוס והרשתות החברתיות בצורה נכונה שמכניסה כסף בלי לשלם על פרסום ויצירת תוכן בחוץ…עם…
קורס תיווך נדל”ן אונליין
שלומי עמר & חופי כחלון
הגשימו חלום והתחילו קריירה בנדל"ן עם קורס תיווך נדל"ן אונליין שזמין לכם 24/7! בקורס תלמדו איך להיות מתווך מצליח, לסגור עסקאות גדולות, לבנות מוניטין חזק ולמצוא לקוחות איכותיים. זו הכשרה…
קורס ספורט טיפולי לילד בבית
שרה קיטיי
תארי לך שאת מעניקה לילדך כלים להתפתח פיזית, רגשית ולימודית – מבלי לצאת מהבית. בקורס ספורט טיפולי לילדים תלמדי איך לבצע ספורט טיפולי בבית באמצעות תרגילים לילדים בבית שיחזקו ביטחון…
קורס AI לעסקים אונליין
אביב גולן
העתיד של העסקים כבר כאן וזו ההזדמנות שלך להוביל אותו! קורס AI לעסקים אונליין ילמד אותך איך לייעל תהליכים, לחסוך זמן וכסף, ולבנות יתרון תחרותי בעזרת בינה מלאכותית לעסקים. גם…
קורס סודות המכירות אונליין
דוד מועלם
ללמוד למכור בלי למכור: קורס סודות המכירות אונליין מעניק לכם כלים חדים, מדויקים ויעילים להשפעה אמיתית: לא ממניפולציה, אלא מחיבור למטרה ולרצון של האדם שמולכם. זו הדרך להניע לפעולה, לסגור…
קורס אנגלית מדוברת מאפס לשיחה אונליין
דויד שון
קורס אנגלית מדוברת מאפס לשיחה אונליין - שמביא תוצאות אמיתיות. בשיטת ™ALPHA ONE של בית הספר 'שפות שלי' שכבר הובילה אלפי ישראלים לדיבור שוטף, גם אתה תוכל לפרוץ. ללמוד אנגלית…
אונליין AI קורס
ויק קיפוד יבלונסקי
הבינה המלאכותית כאן כדי להישאר והשאלה היא לא האם, אלא מתי תדעו להשתמש בה. קורס AI - בינה מלאכותית אונליין: הכשרה מקיפה ופרקטית ייתן לכם יתרון אמיתי בכל תחום: עבודה,…
קורס הקוד הרגשי אונליין
ליאור ברקן
קורס שייתן לך שליטה ברגשות בזמן אמת – גם כשסוער בפנים. כלים מעשיים מעולם ה-NLP שיעזרו לך להגיב אחרת, להירגע במהירות ולבחור איך להרגיש ברגע האמת. ייתן לך שליטה ברגשות…
קורס מיקרו הבעות פנים אונליין
ליאור ברקן
אל תהיה חמוץ שלא ינשנשו אותך
אנגלית מתקדמת מתיאוריה לשיחה בשיטת ™ALPHA ONE
דויד שון
ניסיתם ללמוד אנגלית אבל בכל פעם שנתקעתם מול משפט מסובך או דיאלוג מהיר, איבדתם ביטחון? הגיע הזמן להפוך את הידע שלכם לדיבור שוטף וטבעי! בקורס "אנגלית מתקדמת מתיאוריה לשיחה", תתרגלו…
אנגלית שוטפת עבר ועתיד בשיטת ™ALPHA ONE
דויד שון
רוצים לשלוט באנגלית בקלות ובמהירות? קורס 'אנגלית שוטפת עבר ועתיד' בשיטת ™ALPHA ONE של 'שפות שלי' ייקח אתכם צעד אחד קדימה ויביא אתכם לדיבור שוטף ומקצועי. שיטה פשוטה, ממוקדת ומרשימה…